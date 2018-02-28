МВД и СК подтвердили, что казанский стрелок был обезврежен

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. МВД и Следственный комитет заявили, что открывший стрельбу в Казани мужчина был обезврежен. Соответствующие релизы управления двух ведомств по Татарстану опубликовали в ночь на среду.

Ранее СК сообщал, что казанский стрелок был задержан, МВД — что он покончил с собой.

"Прибывшим на место сотрудникам 37-летний мужчина оказал вооруженное сопротивление, начал отстреливаться. В ходе проведения задержания он был обезврежен", — сообщает МВД.

"В ходе задержания преступника ранения получили сотрудник МВД по РТ и Росгвардии. При этом последний скончался в карете "скорой помощи". В дальнейшем злоумышленник был обезврежен", — говорится в сообщении СК.

Житель Казани устроил стрельбу в жилом доме во вторник вечером, ранив трех человек, в том числе полицейского и сотрудника Росгвардии, пострадавшие были госпитализированы. Позже раненый омоновец скончался в больнице.