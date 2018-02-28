МЧС подтвердило гибель двух сотрудников на пожаре в Москве

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Москве при ликвидации возгорания в квартире погибли двое пожарных, сообщили в МЧС.

Инцидент произошел во вторник вечером в доме на бульваре Матроса Железняка в районе Коптево.

"В ходе тушения пожара при проведении мероприятий для защиты путей эвакуации людей из соседних квартир произошло нарушение остекления и обильный выброс пламени. К сожалению, погибли двое пожарных", — говорится в сообщении.

Погибшие Михаил Фомин и Александр Драевский были сотрудниками 41-й пожарно-спасательной части 29-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Москве и неоднократно участвовали в тушении пожаров в столице.

По факту гибели пожарных следователи начали доследственную проверку, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

Как уточняют в столичном управлении МЧС, погибшие Михаил Фомин и Александр Драевский были сотрудниками 41-й пожарно-спасательной части 29-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Москве и неоднократно участвовали в тушении пожаров в столице.