В Казани на месте перестрелки нашли много гильз от охотничьего ружья

КАЗАНЬ, 28 фев — РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Казани использовал охотничье ружье, на месте происшествия найдено большое количество гильз, сообщил журналистам представитель следственного управления по Татарстану Андрей Шептицкий.

Житель Казани устроил стрельбу в одном из домов во вторник вечером, ранив трех человек, в том числе полицейского и сотрудника Росгвардии. По информации МВД, пострадавшие были госпитализированы. Позже раненый омоновец скончался в больнице. Предполагаемый стрелок задержан, его предполагаемый подельник был убит в перестрелке.

"Подозреваемый стрелял из охотничьего ружья, изъято большое количество гильз", — сказал Шептицкий.