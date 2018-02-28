В Казани уехали дежурившие у места перестрелки пожарные машины

КАЗАНЬ, 28 фев — РИА Новости. Пожарные машины, дежурившие рядом с местом перестрелки в Казани, уехали, передает корреспондент РИА Новости.

Житель Казани устроил стрельбу в одном из домов во вторник вечером, ранив трех человек, в том числе полицейского и сотрудника Росгвардии. По информации МВД, пострадавшие были госпитализированы. Позже сотрудник ОМОН, раненный в перестрелке, скончался в больнице. По последним данным, предполагаемый стрелок задержан, его возможный подельник убит в ходе перестрелки.

Как передает корреспондент РИА Новости, сотрудники ОМОН вынесли свое снаряжение из дома, в котором произошла перестрелка, и сложили его в КамАЗы, автомобили пока остаются рядом с домом.

С места происшествия уехали пожарные машины, также разъезжаются легковые автомобили, которые оказались в заторе из-за перекрытого движения.

На месте остаются машины скорой помощи и автомобиль аварийной газовой службы.