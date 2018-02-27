После убийства полицейского в перестрелке в Казани завели уголовное дело

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Уголовное дело об убийстве и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено после перестрелки в Казани, говорится в сообщении Следственного комитета России в Telegram.

Житель Казани устроил стрельбу в одном из домов во вторник вечером, ранив трёх человек, в том числе полицейского и сотрудника Росгвардии. По информации МВД, пострадавшие были госпитализированы.

"Следственным управлением СК России по республике Татарстан сформирована и начала работу на месте происшествия следственная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", — говорится в сообщении.