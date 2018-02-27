В Казани на месте перестрелки полиция оцепила несколько домов

КАЗАНЬ, 27 фев — РИА Новости. Дом в Казани, где произошла перестрелка, и несколько соседних домов оцепили сотрудники полиции, жителей не пускают в квартиры, передает корреспондент РИА Новости.

Житель Казани устроил стрельбу в одном из домов во вторник вечером, ранив трех человек, в том числе полицейского и сотрудника Росгвардии. По информации МВД, пострадавшие были госпитализированы. Позже сотрудник ОМОН, раненный при перестрелке, скончался в больнице. В операции по задержанию подозреваемого участвуют сотрудники полиции и Росгвардии.

Дом на Авангардной улице, в котором произошла перестрелка, а также несколько соседних домов оцеплены сотрудниками полиции. Рядом с оцеплением собрались около 20 местных жителей, которых сотрудники полиции не пускают в квартиры, а также журналисты.

На месте дежурят пожарные машины, машины скорой помощи, стоят автозаки.

Автомобильное движение около дома перекрыто, сотрудники полиции не разрешают машинам подъезжать ближе, чем на 200-300 метров.

Дом, в котором произошла перестрелка, десятиэтажный, он расположен в микрорайоне Борисково на окраине Казани.