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Происшествия

В Казани пьяный мужчина застрелил бойца ОМОНа

22:4327.02.2018
(обновлено: 23:43 27.02.2018)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСтрельба в многоэтажном доме в КазаниСтрельба в многоэтажном доме в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Неизвестный мужчина устроил стрельбу в многоэтажном доме в Казани, один из прибывших на место происшествия сотрудников ОМОН убит, сообщает республиканское МВД.

Сотрудники полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
МВД подтвердило информацию о стрельбе в Казани

"В одном из жилых домов на улице Авангардная в Казани произошла перестрелка. На месте происшествия проводится спецоперация по задержанию злоумышленника", — заявили в ведомстве. Преступник, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Сотрудник ОМОН скончался в больнице", — сказал собеседник агентства. Еще два человека с ранениями доставлены в больницу.

В МВД отметили, что спецоперацией по задержанию злоумышленника руководит врио министра внутренних дел по республике Рафаиль Гильманов.

Информации о состоянии пострадавших пока нет.

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Происшествия
Комментарии
6 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Василий Ивановq14a17
q14a17, Контроль за левым обрезом ужесточать ? Прав на владение которым у него не было. А раз человек нелегально купил себе оружие - значит он по умолчанию был готов нарушать закон дальше, никаких проверок он не проходил, никаких разрешений ему не давали.

Зовут данного индивидуума Александр Петров 34 года. Убил он из обреза свою жену и сотрудника спецназа росгвардии. На текущий момент он все еще в своей квартире в которую его и не пускала жена.

А был-бы у его жены легальный гладкоствольный пистолет, он 3 раза подумал даже, бухой башкой тыкать в нее оружием или не стоит.

Легальное оружие в руках людей прошедших обучение по его использованию, получивших разрешение от нарколога и психолога, очень быстро вправляет мозги идиотам которые покупают нелегальные стволы и махают ими при любом поводе.
23:30
27.02.2018
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q14a17
Контроль за оружием нужно ужесточать.
В одном регионе - браконьер застрелил сотрудника, в другом - пьяный пришёл на завод и перестрелял, здесь - опять пьяный начал стрелять.
А откуда оружие?
Почему нет никаких проверок? Почему так легко такие люди получают оружие?
Порядок бы лучше в стране наводили, а не явку на выборах поднимали через шоу с Собчак, Грудининым и Навальным. Был бы порядок - явка бы сама поднялась.
23:07
27.02.2018
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