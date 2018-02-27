В Казани пьяный мужчина застрелил бойца ОМОНа

Стрельба в многоэтажном доме в Казани

Стрельба в многоэтажном доме в Казани

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Неизвестный мужчина устроил стрельбу в многоэтажном доме в Казани, один из прибывших на место происшествия сотрудников ОМОН убит, сообщает республиканское МВД.

"В одном из жилых домов на улице Авангардная в Казани произошла перестрелка. На месте происшествия проводится спецоперация по задержанию злоумышленника", — заявили в ведомстве. Преступник, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Сотрудник ОМОН скончался в больнице", — сказал собеседник агентства. Еще два человека с ранениями доставлены в больницу.

В МВД отметили, что спецоперацией по задержанию злоумышленника руководит врио министра внутренних дел по республике Рафаиль Гильманов.

Информации о состоянии пострадавших пока нет.