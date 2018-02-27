На синей ветке московского метро произошел сбой

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В столичном метро из-за технических неполадок не ходят поезда от станции Партизанская до станции Киевская.

"19.35 Арбатско-Покровская линия. Центральный участок. Нет движения поездов от Партизанской до Киевской по техническим причинам. Приносим извинения за временные неудобства. Службы метрополитена делают всё возможное для скорейшего восстановления движения на участке Арбатско-Покровской линии. Просим пользоваться другими линиями метро", — говорится в сообщении в Telegram-канале.