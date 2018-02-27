Экс-мэр Владивостока заявил, что не наносил ущерба городу

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, обвиняемый во взяточничестве, заявил, что не наносил ущерба городу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По его словам, он не подкупал директора муниципального предприятия "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова. "Не было резона подкупать Лушникова. Я его руководитель. Если я даю указания, он должен выполнять", — отметил бывший мэр.
По делу также проходят брат бывшего градоначальника, экс-гендиректор АО "Востокцемент" Андрей Пушкарев и бывший директор муниципального предприятия "Дороги Владивостока" Андрей Лушников.
Игорь Пушкарев и Андрей Лушников останутся под стражей до 26 апреля. Андрей Пушкарев будет находиться под домашним арестом до той же даты.
В результате близкие родственники мэра получили от суммы дохода компаний "Востокцемента" дивиденды в 471,7 миллиона рублей, а "Дорогам Владивостока" был причинен ущерб на 143,6 миллиона рублей, поскольку предприятие закупало строительные материалы по цене, превышающей стоимость других поставщиков, заявили ранее в Генпрокуратуре.