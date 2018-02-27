СМИ опубликовали видео с задержанным журналистом Томашем Мацейчуком

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в подмосковных Мытищах польского журналиста Томаша Мацейчука. На него составили протокол и провели обыск в его квартире, где нашли предметы с националистической символикой.
По словам журналиста, действия силовиков связаны о статьей 282 Уголовного кодекса ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Никакого конкретного результата они не принесли, написал он в Facebook.
Также он отметил, что находится в ОВД и ему грозит либо штраф, либо выдворение из страны.
Нарушение миграционного законодательства
Позже стало известно, что Мытищинский суд отпустил Мацейчука. Пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова пояснила, что сегодня материалы дела рассмотрены не будут из-за нарушений. Документы вернули представителю управления ФМС.
Мацейчук известен антироссийскими высказываниями — в частности, в одном из эфиров НТВ он назвал советских солдат "красными фашистами". Эти слова стали поводом для драки, которую прямо перед камерам устроил российский политолог Руслан Осташко.