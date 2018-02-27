СМИ опубликовали видео с задержанным журналистом Томашем Мацейчуком

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в подмосковных Мытищах польского журналиста Томаша Мацейчука. На него составили протокол и провели обыск в его квартире, где нашли предметы с националистической символикой.

Видео задержания опубликовал телеканал "Звезда"

По словам журналиста, действия силовиков связаны о статьей 282 Уголовного кодекса ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Никакого конкретного результата они не принесли, написал он в Facebook.

Также он отметил, что находится в ОВД и ему грозит либо штраф, либо выдворение из страны.

Нарушение миграционного законодательства

Позже стало известно, что Мытищинский суд отпустил Мацейчука. Пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова пояснила, что сегодня материалы дела рассмотрены не будут из-за нарушений. Документы вернули представителю управления ФМС.

Осипова рассказала, что в протоколе шла речь о нарушении миграционного законодательства по статье "Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета". По Кодексу об административных правонарушениях за это полагается штраф, хотя суд имеет право назначить принудительное выдворение из России.

Мацейчук известен антироссийскими высказываниями — в частности, в одном из эфиров НТВ он назвал советских солдат "красными фашистами". Эти слова стали поводом для драки, которую прямо перед камерам устроил российский политолог Руслан Осташко.