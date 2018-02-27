В Костроме из-за порыва горячей воды в квартире погибла женщина

ВОРОНЕЖ, 27 фев — РИА Новости. Прорыв трубы горячего водоснабжения произошел в одной из квартир в Костроме, в результате чего от ожогов погибла пожилая женщина, а трехлетний ребенок был госпитализирован, сообщает администрация региона.

Трагедия произошла во второй половине дня 27 февраля в одной из квартир многоэтажного жилого дома на Индустриальной улице.

"Прорвало трубу горячего водоснабжения. По информации следственных органов, в результате происшествия скончалась пожилая женщина. Причины смерти устанавливаются медицинскими службами. В квартире с женщиной также находился трехлетний ребенок, который был госпитализирован в городскую больницу с ожогами стоп", — говорится в сообщении.

По данным властей, ребенку оказывается вся необходимая помощь, его состояние оценивается как стабильное.

По поручению губернатора Костромской области Сергея Ситникова на место происшествия выехали представители администрации региона и областного центра.

"Сейчас горячее водоснабжение в квартире перекрыто. Ведутся работы, чтобы установить техническую причину происшествия", — информируют областные власти.