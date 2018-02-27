Дорогу в Башкирии, где автобус попал в ДТП, чистили за пять минут до аварии

На месте ДТП с участием микроавтобуса и фуры на автотрассе М-5 возле н.п. Улу-Теляк Иглинского района Республики Башкортостан

На месте ДТП с участием микроавтобуса и фуры на автотрассе М-5 возле н.п. Улу-Теляк Иглинского района Республики Башкортостан

УФА, 27 фев — РИА Новости. Участок федеральной дороги М-5 в Башкирии, где при столкновении автобуса и грузовиком погибли люди, был расчищен и обработан за пять минут до трагедии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Федерального управления автодорог "Приуралье" Алсу Бабичева.

Во вторник во второй половине дня на трассе М-5 на территории Иглинского района Башкирии столкнулись микроавтобус, Mercedes Spring и грузовик MAN. По официальным данным правоохранителей погибли девять человек. В микроавтобусе было 12 человек.

"На этом участке дороги за пять минут до аварии была произведена очистка и обработка поверхности проезжей части. Это подтверждает программный комплекс "ГЛОНАСС". Управление дорог проверило работу подрядной организации, ответственной за содержание федеральной трассы", — сообщила Бабичесва.

Она отметила, что перерыва и ограничения в движении на участке трассы не было.

