В Нальчике ребенок убежал из детского сада и попал под колеса автомобиля

НАЛЬЧИК, 27 фев – РИА Новости. Четырехлетний мальчик попал под колеса автомобиля в Нальчике после того, как убежал из детского сада, сообщает УГИБДД МВД по Кабардино-Балкарии.

"Вечером в понедельник водитель автомашины "ВАЗ-21099" на улице Суворова в Нальчике вблизи дошкольной образовательной организации допустил наезд на 4-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. После происшествия водитель доставил ребенка в лечебное учреждение", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ребенок госпитализирован, его состояние характеризуется как стабильно тяжелое.

"По предварительным данным, дедушка забрал младшего внука из группы и вместе с ним пошел забирать другого внука из старшей группы. Пока он одевал старшего внука, младший покинул образовательную организацию и выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля", — уточнили в ГИБДД.

По факту произошедшего проводится проверка.