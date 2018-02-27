Экс-мэр Владивостока не признал себя виновным

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Бывший градоначальник Владивостока Игорь Пушкарев, отказался признать вину во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Обвинение мне непонятно и не разъяснено. Как можно нанести ущерб, не получив денег? Виновным себя не признаю!" — сказал Пушкарев в Тверском суде Москвы.

По делу также проходят брат бывшего градоначальника, экс-гендиректор АО "Востокцемент" Андрей Пушкарев и бывший директор муниципального предприятия "Дороги Владивостока" Андрей Лушников.

На заседании суда оба они также отказались признавать вину. "Обвинение понятно. Вину ни по одному из составов преступления я не признаю", — сказал Лушников. Он добавил, что даст показания позже.

Игорь Пушкарев и Андрей Лушников останутся под стражей до 26 апреля. Андрей Пушкарев будет находиться под домашний арестом до той же даты.

По версии следствия, с 2008 по 2015 годы мэр Владивостока за взятки в 75 миллионов рублей препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог. Затем вместе с директором "Дорог Владивостока" он обеспечил победу этого предприятия в конкурсе и заключил с ним контракты на 1,2 миллиарда рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными компаниями "Востокцемента", считает следствие.

В результате близкие родственники мэра получили от суммы дохода компаний "Востокцемента" дивиденды в 471,7 миллиона рублей, а "Дорогам Владивостока" был причинен ущерб на 143,6 миллиона рублей, поскольку предприятие закупало строительные материалы по цене, превышающей стоимость других поставщиков, заявили ранее в Генпрокуратуре.