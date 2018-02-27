РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 фев — РИА Новости. Прокуратура Астраханской области организовала проверку информации о том, что студенты Астраханской государственной медицинской академии пили пиво в лектории, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры области.
В минувшую субботу в соцсети "Вконтакте" появилась видеозапись того, как двое молодых людей в белых халатах и шапочках пьют из пивных бутылок в лекционном зале. Во вторник в сети появилась петиция с просьбой не отчислять студентов астраханской медакадемии.
В вузе РИА Новости комментировать ситуацию отказались до приезда ректора из командировки, которая ожидается в четверг.