В Астраханской области проверят данные о студентах, пивших пиво на лекции

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 фев — РИА Новости. Прокуратура Астраханской области организовала проверку информации о том, что студенты Астраханской государственной медицинской академии пили пиво в лектории, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры области.

"Мы организовали проверку сведений СМИ о распитии студентами спиртных напитков в образовательном учреждении", — сказал собеседник агентства.

В минувшую субботу в соцсети "Вконтакте" появилась видеозапись того, как двое молодых людей в белых халатах и шапочках пьют из пивных бутылок в лекционном зале. Во вторник в сети появилась петиция с просьбой не отчислять студентов астраханской медакадемии.

В вузе РИА Новости комментировать ситуацию отказались до приезда ректора из командировки, которая ожидается в четверг.