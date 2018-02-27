В Иркутской области проверяют данные об изнасиловании восьмилетней девочки

ИРКУТСК, 27 фев – РИА Новости. Следственные органы Иркутской области проводят доследственную проверку по заявлению местной жительницы о сексуальном насилии над ее 8-летней дочерью в школе, сообщило СУСК РФ по региону.

Со слов потерпевшей девочки известно, что 21 февраля после уроков учащийся пятого класса в школьном туалете совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, отмечает СУСК.

"Следственным отделом по городу Тулун Следственного управления СК РФ по Иркутской области проводится доследственная проверка по признаками преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что школьник, не достигший возраста уголовной ответственности, воспитывается в неполной семье, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит. Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего. В рамках доследственной проверки также будет дана правовая оценка действиям школьной администрации.