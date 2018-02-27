В Башкирии девять человек погибли при столкновении микроавтобуса с фурой

УФА, 27 фев — РИА Новости. В Башкирии столкнулись микроавтобус и фура, погибли девять человек, сообщается на сайте МВД по региону.

Авария произошла в Иглинском районе на 1548-м километре федеральной автодороги М-5.

"По предварительной информации, столкнулись грузовик Man и микроавтобус Mercedes Sprinter. В салоне автобуса могло находится 12 пассажиров", — отметили в ведомстве.

Еще трех человек доставили в больницу. "Двое из них доставлены в больницу города Аша, один — в Иглинскую районную больницу. Все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести", — сообщил агентству представитель регионального Минздрава.

На месте работают спасатели, медики, следователи и инспекторы дорожной службы. В ликвидации последствий ЧП участвуют 13 человек и четыре единицы техники.

В Башкирии в первой половине дня шел сильный снег. Днем на трассе М-5 около башкирского города Октябрьский столкнулись и загорелись две фуры, погибли три человека.