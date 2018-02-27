В Ростове-на-Дону после тройного ДТП легковушка врезалась в остановку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 фев – РИА Новости. Мужчина госпитализирован в Ростове-на-Дону после того, как на него на остановку с дороги после ДТП вылетел один из автомобилей, сообщило ГУМВД России по региону.

ДТП произошло около 8.00 мск в районе дома 63 на улице Вавилова. По предварительным данным, водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем Ford, при перестроении допустил столкновение с BMW, после чего BMW отбросило на автомобиль Hyundai, а затем его же — на остановочный комплекс.

"В результате ДТП пострадал мужчина, который находился на остановочном комплексе, с травмами он доставлен в медицинское учреждение", — говорится в сообщении. По данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка.