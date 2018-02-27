В Челябинской области назвали причину заболеваемости отдыхающих в санатории

ЧЕЛЯБИНСК, 27 фев – РИА Новости. Норовирусная инфекция обнаружена у двух отдыхающих в санатории "Урал" в Челябинской области, где у восьми человек была зарегистрирована острая кишечная инфекция неустановленной этиологии, сообщило во вторник управление Роспотребнадзора по региону.

Как сообщало ведомство, управление Роспотребнадзора по области проводит эпидемиологическое расследование в связи с получением информации о регистрации восьми случаев заболевания острой кишечной инфекцией неустановленной этиологии среди отдыхающих в санатории "Урал".

"По состоянию на 27 февраля, у двух заболевших выделен возбудитель норовирусной инфекции, новых случаев не зарегистрировано", — говорится в сообщении.

По данным управления, норовирусная инфекция проявляется кишечной симптоматикой (рвота, понос, повышение температуры тела) и характеризуется быстрым течением. Высокая заразность норовирусов и повсеместная восприимчивость населения способствуют быстрому распространению инфекции в организованных коллективах с формированием в короткие сроки вспышечной заболеваемости.