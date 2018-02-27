В Пермском крае объявили сбор вещей для пострадавших при ЧП в общежитии

ПЕРМЬ, 27 фев — РИА Новости. После пожара в общежитии города Чусовой Пермского края начался сбор вещей для пострадавших, сообщила пресс-секретарь главы Чусовского района София Астраханцева.
"Желающие помочь пострадавшим от пожара могут оказать помощь всем, что требуется человеку, которому надо выживать после такой беды и заново строить свой быт. Сбор вещей проходит в территориальном управлении минсоцразвития Пермского края по Чусовскому и Горнозаводскому муниципальным районам", — написала она на странице "ВКонтакте".
От лица главы Чусовского района Сергея Белова пресс-секретарь призвала жителей поделиться одеждой, постельными и школьными принадлежностями.
Сейчас эвакуированные из здания люди размещены в гостинице, решение о возвращении жильцов в свои комнаты будут принимать члены комиссии по чрезвычайным ситуациям.
По предварительной информации МЧС, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования — в одной из квартир была оставлена включенной в сеть электроплитка.
По факту пожара следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На особый контроль расследование взяла прокуратура.