В Пермском крае объявили сбор вещей для пострадавших при ЧП в общежитии

Ситуация на месте пожара в жилом доме в Чусовском районе. 27 февраля 2018

Ситуация на месте пожара в жилом доме в Чусовском районе. 27 февраля 2018

ПЕРМЬ, 27 фев — РИА Новости. После пожара в общежитии города Чусовой Пермского края начался сбор вещей для пострадавших, сообщила пресс-секретарь главы Чусовского района София Астраханцева.

В ночь на вторник на четвертом этаже общежития по улице 50 лет ВЛКСМ в городе Чусовой произошел пожар. В огне погибли шесть человек, в том числе три ребенка. В медицинские учреждения Пермского края госпитализированы 11 человек, из которых семь находятся в больнице Чусового, четверо направлены в Пермь.

"Желающие помочь пострадавшим от пожара могут оказать помощь всем, что требуется человеку, которому надо выживать после такой беды и заново строить свой быт. Сбор вещей проходит в территориальном управлении минсоцразвития Пермского края по Чусовскому и Горнозаводскому муниципальным районам", — написала она на странице "ВКонтакте".

От лица главы Чусовского района Сергея Белова пресс-секретарь призвала жителей поделиться одеждой, постельными и школьными принадлежностями.

Сейчас эвакуированные из здания люди размещены в гостинице, решение о возвращении жильцов в свои комнаты будут принимать члены комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По предварительной информации МЧС, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования — в одной из квартир была оставлена включенной в сеть электроплитка.

По факту пожара следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На особый контроль расследование взяла прокуратура.