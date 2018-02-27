В Саратове осудили мужчину, угрожавшего убить фельдшера скорой помощи

САРАТОВ, 27 фев — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суд в Саратове приговорил к восьми месяцам лишения свободы местного жителя по обвинению в угрозе убийством приехавшему на вызов фельдшеру скорой помощи, сообщила РИА Новости во вторник старший помощник руководителя регионального СУСК Екатерина Котлова.
"Суд признал Виталия Никонова виновным по статье УК РФ "Угроза убийством" и назначил ему наказание в виде восьми месяцев лишения свободы в колонии общего режима", — сказала собеседница агентства.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.