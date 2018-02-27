В Саратове осудили мужчину, угрожавшего убить фельдшера скорой помощи

САРАТОВ, 27 фев — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суд в Саратове приговорил к восьми месяцам лишения свободы местного жителя по обвинению в угрозе убийством приехавшему на вызов фельдшеру скорой помощи, сообщила РИА Новости во вторник старший помощник руководителя регионального СУСК Екатерина Котлова.

Ранее в областном главке МВД рассказали РИА Новости, что, согласно заявлению фельдшера "скорой", днем 9 января в доме по улице Чернышевского в Заводском районе Саратова он приехал на вызов, а пьяный пациент напугал его, размахивая ножом и угрожая убийством. В отношении ранее трижды судимого 41-летнего пациента возбудили уголовное дело по статье "угроза убийством". По данным МВД, подозреваемый дал признательные показания.

"Суд признал Виталия Никонова виновным по статье УК РФ "Угроза убийством" и назначил ему наказание в виде восьми месяцев лишения свободы в колонии общего режима", — сказала собеседница агентства.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.