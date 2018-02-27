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Происшествия

Суд выпустил из-под ареста сестру бизнесмена из "списка Титова"

16:1527.02.2018
(обновлено: 16:16 27.02.2018)
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© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фотоСтатуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
© Fotolia / sebra

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 фев – РИА Новости, Иван Капустин. Ростовский областной суд изменил меру пресечения беременной сестре бизнесмена из "списка Титова" Анастасии Хамбуровой, которую обвиняют в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей в составе организованной группы, и отправил ее под домашний арест, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

Борис Титов. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Список Титова": что общего у адвоката, декана, чиновника и бизнесмена
Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов объявил имена 16 предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании и других странах, но хотели бы вернуться на родину. Список бизнесменов был передан президенту РФ Владимиру Путину. По словам федерального омбудсмена по защите прав арестованных предпринимателей Александра Хуруджи, Алексей Кузнецов (брат Хамбуровой – ред.) не попал в поданный президенту изначальный список, так как в аппарате бизнес-омбудсмена не были уверены в его невиновности до проведения необходимых экспертиз. Сейчас, по словам Хуруджи, такая уверенность есть по отношению и к Кузнецову, и к Хамбуровой.

Решение суда

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону 16 февраля заключил Хамбурову под арест, а за два дня до этого ей предъявили обвинение. Как пояснили в пресс-службе Титова, Кузнецов в данный момент живет на Кипре, но хотел бы вернуться в Россию, если ему обеспечат защиту и дадут возможность доказать свою правоту. В данный момент предприниматель находится в розыске.

"Суд постановил избрать Хамбуровой меру пресечения в виде домашнего ареста до 13 апреля", — сказал судья

Как сообщил несколько дней назад Хуруджи, у Хамбуровой в СИЗО ухудшилось состояние здоровья, наблюдаются сильные головные боли и обмороки. В ГУ МВД по Ростовской области после ареста Хамбуровой агентству заявили, что беременность не является препятствием для содержания под стражей.

Кандидат в президенты РФ от Партии роста Борис Титов
© РИА Новости / Антон Денисов
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Титов заявил о невиновности нескольких бизнесменов из "лондонского списка"
"Гражданке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в соответствии с ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ. Гражданкой и ее защитниками не были предоставлены документы, подтверждающие наличие у нее заболеваний, включенных в перечень, установленный правительством РФ от 14 января 2011 года. Беременность не является препятствием для содержания под стражей", — пояснили в полиции.

По словам представителя Хамбуровой на процессе Дмитрия Григориади, сестре бизнесмена делали трепанацию черепа для удаления опухоли головного мозга в 2016 голу. Как сказал Григориади, Хамбурова нуждается в специализированном наблюдении врачей, в СИЗО таких условий предоставить не могут. Он добавил, что все медицинские справки были предоставлены следствию.

Дело Кузнецова-Хамбуровой

По версии следствия, Кузнецов не позднее 2015 года создал в Ростове-на-Дону организованную группу, куда, в частности, входила его сестра, с целью осуществления незаконных банковской деятельности и оборота средств платежей с помощью документов подконтрольных ему юридических лиц. Правоохранители считают, что Кузнецов, Хамбурова и другие члены группы зарегистрировали в ФНС ООО "КЦ АГРО-ИНФОРМ", ООО "Альянс-Агро", ООО "ЮГПРОДУКТ" и ООО "Международная зерновая компания-Юг" для использования их в преступной схеме.

Борис Титов. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Еще несколько бизнесменов из "лондонского списка" могут вернуться в Россию
По версии следствия, с января по март 2017 года на расчетные счета ООО "КЦ АГРО-ИНФОРМ" и ООО "Альянс-Агро" от заказчиков незаконных операций ООО "ЮГПРОДУКТ" и ООО "Международная зерновая компания-Юг" поступило более 96 миллионов рублей, который затем, как считает полиция, использовались для проведения незаконных банковских операций – были самостоятельно обналичены Кузнецовым, а затем переданы заказчикам. При этом бизнесмен из "списка Титова", как полагают, удержал определенный процент "за работу".

Также правоохранители полагают, что Кузнецов вместе с сестрой и еще двумя членами группы формировали ложные сведения о назначении платежа и применяемой налоговой ставке.

Как пояснили в пресс-службе Титова, в данном случае речь идет об обычной хозяйственной деятельности, а все операции, которые следствие называет фиктивными, в действительности носили реальный характер. В аппарате бизнес-омбудсмена настаивают на невиновности Кузнецова и его сестры.

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