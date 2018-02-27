МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Мосгорсуд 14 марта рассмотрит жалобу на решение районного суда об изъятии квартир и имущества семьи и близких полковника МВД Дмитрия Захарченко, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Апелляционная жалоба на решение Никулинского суда по иску Генеральной прокуратуры к Захарченко и другим ответчикам назначена на 14 марта в 9:35 в Московском городском суде", — сказала собеседница агентства.

В минувшем декабре Никулинский суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства имущество бывшего борца с коррупцией и его семьи на многие миллиарды рублей. Речь идет не только о наличности почти на 9 миллиардов рублей, найденной в квартире сестры Захарченко, но и о 23 квартирах и машино-местах в Москве, а также элитных автомобилях. Защита полковника расценивала намерение отобрать у него имущество до приговора по делу о коррупции как "правовой беспредел" и впоследствии обжаловала это решение.

Расследование по трем эпизодам преступлений полковника Захарченко завершено, он знакомится с материалами дела. Экс-полицейский обвиняется в том, что предупредил руководство "Нота-банка" о предстоящих обысках, и в двух эпизодах получения взятки.

Одна из взяток — 800 тысяч долларов, которые, по версии следствия, через посредников владелец сети элитных ресторанов "Ля Маре" Меди Дусс передал полковнику за покровительство. По данному эпизоду свидетелем проходит генерал Алексей Лаушкин. Как следует из показаний последнего, с которыми ознакомилось РИА Новости, он получил деньги от ресторатора и передал их полковнику ФСБ Дмитрию Сенину. Последний заочно обвиняется в посредничестве и самовольном оставлении места службы — он объявлен в розыск. Кроме того, по данному эпизоду арестован водитель Сенина.

Вторая взятка полковника — это дисконтная карта в ресторане "Ля Маре" со скидкой 50%. Следствие считает, что Захарченко получил взятку 3,5 миллиона рублей путем скидки в ресторане.

Захарченко вину полностью отрицает, утверждает, что карточка была оформлена на генерала Лаушкина, 800 тысяч получил также он. Кроме этого, экс-полицейский утверждает, что никого об обысках не предупреждал.