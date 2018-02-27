СМИ опубликовали видео с задержанным журналистом Томашем Мацейчуком

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео с места задержания польского журналиста Томаша Мацейчука, который ранее спровоцировал драку в эфире НТВ.

Журналиста задержали в его квартире в Мытищах. В самом жилище провели обыск и нашли предметы с националистической символикой.

Мацейчук известен своими антироссийскими высказываниями. Весной 2017 года он в эфире канала НТВ назвал советских солдат, участвовавших в Великой Отечественной войне, "красными фашистами". Это спровоцировало драку с российским политологом Русланом Осташко.

