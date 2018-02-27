В Чувашии сотрудники ГИБДД помогли замерзающим людям в сломанном автобусе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев — РИА Новости. Сотрудники УГИБДД Чувашии помогли 50 пассажирам сломанного автобуса, которые замерзали на трассе, сообщили в ведомстве.

В Госавтоинспекции пояснили, что гаишники нашли сломанный автобус во время патрулирования трассы М-7 "Москва-Уфа" на территории республики. У автобуса сломался двигатель, поэтому он не мог обогревать салон, в котором находилось 50 человек, в том числе трое детей.

"Инспекторы ГИБДД помогли пассажирам: они остановили проезжающий мимо автобус и пересадили в салон 17 человек и детей. Затем всех остальных они отправили на попутном транспорте до ближайшего кафе, где пассажиры могли бы дождаться подменного автобуса", — говорится в сообщении ведомства.

По данным Gismeteo, погода в Чувашии в ночь с 26 на 27 февраля составляла минус 20 градусов.