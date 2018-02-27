СК раскрыл заказное убийство главы Копейска, совершенное 22 года назад

ЧЕЛЯБИНСК, 27 фев — РИА Новости. Следственные органы раскрыли убийство главы города Копейска Челябинской области Сергея Вялова, совершенное еще в 1995 году, обвинение предъявлено заказчику и исполнителям, сообщил во вторник руководитель регионального управления СК Денис Чернятьев.

По данным следствия, мэр Копейска Сергей Вялов был застрелен около подъезда жилого дома в августе 1995 года, преступление оставалось нераскрытым.

"Можно сказать о раскрытии резонансного уголовного дела по факту убийства Вялова… Это преступление, по нашей версии, совершено по найму. Для его совершения привлекались исполнители — жители другого региона. В настоящее время обвинение предъявлено организатору убийства — заказчику и двум исполнителям, еще один исполнитель объявлен в международный розыск", — сказал Чернятьев на пресс-конференции.

Он уточнил, что эти лица также проверяются на причастность к другим убийствам в Челябинской области.

Другие подробности по раскрытию этого дела глава управления СК раскрывать не стал.