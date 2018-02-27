СК назвал возможную причину смерти костромской школьницы в "Макдоналдсе"

ВОРОНЕЖ, 27 фев — РИА Новости. Острая сердечно-сосудистая недостаточность стала, по предварительным данным, причиной смерти 16-летней школьницы в одном из костромских ресторанов "Макдоналдс", сообщил во вторник РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону Эдуард Тихонов.

Накануне СК объявил о начале доследственной проверки по факту смерти 23 февраля в ресторане "Макдоналдс" на Октябрьской площади Костромы 16-летней школьницы. Девочка пришла туда вместе с подругами.

"Острая сердечно-сосудистая недостаточность… На сердце она жаловалась ранее. Проверка пока идет, проверяем, в том числе и действия скорой помощи — насколько они быстро приехали", — сказал Тихонов.

По его словам, появилась информация, что медики долго ехали на вызов, и теперь следствие это проверяет.