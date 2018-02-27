Глава ВШЭ рассказал, когда пройдет прощание с погибшим сотрудником

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Прощание со скончавшимся главой дирекции общего образования Высшей школы экономики Сергеем Калашниковым пройдет в ВШЭ после соответствующего разрешения следственных органов, сообщил РИА Новости ректор вуза Ярослав Кузьминов.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что тело сотрудника Высшей школы экономики в понедельник нашли коллеги в его рабочем кабинете в Москве. В свою очередь источник в сфере образования сообщил РИА Новости, что погибший — глава дирекции общего образования вуза Сергей Калашников.

"Конечно, будет (прощание в вузе — ред.). Сейчас мы должны ждать, когда следственные органы разрешат нам <…> Мы должны дождаться заключения об отказе в возбуждении уголовного дела", — сказал Кузьминов.

"Причина у каждого своя, к сожалению. За 25 лет жизни вуза это второй такой случай. От нас ушел лет 15 назад очень любимый нами человек — декан бакалавриата Юрий Шараев. К сожалению, такое тоже бывает. Мне кажется, нам надо думать в этой ситуации о том, какой хороший человек нас покинул. Об обстоятельствах мы с вами не сможем судить", — добавил он.