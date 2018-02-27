Кладбище под Калугой, где выкопали гроб из могилы, закрыто для захоронений

БРЯНСК, 27 фев – РИА Новости. Кладбище в Калужской области, где неизвестные выкопали гроб из свежей могилы, закрыто для всех видов захоронений, власти направили в полицию заявление о незаконной эксгумации, сообщил председатель комитета по благоустройству городской управы Калуги Михаил Березин.

Накануне сообщалось, что в полицию Калуги обратились родственники умершего мужчины. По их словам, неизвестные выкопали из свежей могилы гроб с телом покойного. По данным полиции, мужчина был похоронен 22 февраля. Инцидент произошел на территории кладбища, расположенного возле деревни Некрасово. Видео с места произошедшего попало в социальные сети и вызвало широкий резонанс. Прокуратура в свою очередь сообщала, что тело жителя Калуги было "самовольно захоронено".

"Это из ряда вон выходящий случай, это не поддается никакой оценке. Кладбище в деревне Некрасово закрыто для всех видов захоронения. Там есть только возможность захоранивать урны после кремации. Поэтому на самом деле захоронение было произведено незаконное", — привели в пресс-службе слова Березина.

Однако власти подтвердили, что не оставят факт незаконной эксгумации тела без внимания.

"Мы направили в органы полиции соответствующее заявление. Ждем, чтобы правоохранительные органы дали правовую оценку и той, и другой стороне – и той, которая захоронила, и той, что эксгумировала", — отметил председатель комитета.

Во вторник прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по статье "надругательство над телами умерших и местами их захоронения".