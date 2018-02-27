В Воронежской области женщина, убившая младенца, получила условный срок

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Жительница Воронежской области, убившая новорожденного сына, приговорена судом к одному году и шести месяцам лишения свободы условно, сообщается на сайте СК РФ.

"Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 24-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка")… Приговором суда ей назначено наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным следствия, утром 21 октября 2017 года женщина родила сына и нанесла ему удары в область головы. В результате полученной черепно-мозговой травмы ребенок умер.

В СК добавили, что следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы следственных действий, иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить местную жительницу в совершении преступления.