Подмосковная полиция составила протокол на польского журналиста

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Полиция в Подмосковье составила на польского журналиста и блогера Томаша Мацейчука протокол за нарушение миграционного законодательства, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

"В Мытищинский суд Подмосковья поступил административный материал в отношении Мацейчука. Его подозревают в совершении правонарушения по статье 19.27 КоАП ("Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета")", — сказала она.

По ее словам, материал будет рассмотрен во вторник вечером. Данная статья КоАП предусматривает наказание в виде штрафа, но суд также имеет право назначить принудительное выдворение из России.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в квартире Мацейчука в Подмосковье провели следственные действия в рамках уголовного дела, которое завели по факту публикации в одной из соцсетей видеоролика экстремистского содержания.