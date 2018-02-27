В Чечне на месте взрыва газа завершили аварийно-спасательные работы

ГРОЗНЫЙ, 27 фев – РИА Новости. Экстренные службы завершили аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа в частном доме в селе Автуры, в Чечне, газоснабжение в районе ЧП подключено, сообщил РИА Новости во вторник глава сельской администрации Ахмед Байалиев.

Во вторник в частном доме в селе Автуры в Чечне произошел взрыв бытового газа. Пострадали шесть взрослых и четверо детей в возрасте до пяти лет. Пострадавшие были доставлены в Шалинскую центральную районную больницу, откуда их перевезли в ожоговое отделение городской больницы №4 Грозного. По словам заведующего ожоговым отделением больницы Рустама Элимбаева, двое взрослых — мужчина и женщина — находятся в реанимации с ожогами 35 и 40% поверхности тела, состояние остальных не вызывает опасения медиков.

"Аварийно-спасательные работы на месте происшествия завершены, специалисты подключили газоснабжение, перекрытое после взрыва", — рассказал глава села. По его словам, дом и имущество почти полностью сгорели, уцелели стены и часть крыши.

Байалиев уточнил, что всего пострадали 11 человек, 10 из них госпитализированы. "Это семья Мурадовых, родители, дети и внуки. В доме, предположительно, произошла утечка газа. Причины выясняются", — отметил Байалиев.

В региональном управлении СК РФ по Чечне РИА Новости сообщили, что следователи начали доследственную проверку по факту взрыва газа.