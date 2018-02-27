Житель Самары пытался подкупить полицейского 39 бутылками пива

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Житель Самары попытался дать полицейскому взятку в виде 10 тысяч рублей и 39 бутылок пива для того, чтобы сотрудник полиции не проводил проверку о незаконной реализации алкоголя, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

"Двадцатого февраля подозреваемый, находясь в отделе полиции № 2 УМВД России по городу Самаре, попытался дать взятку в виде 10 тысяч рублей и 39 бутылок пива сотруднику полиции за то, чтобы он не проводил проверку по факту незаконной реализации алкогольной продукции", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению на сайте регионального СК, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "дача взятки".