Мосгорсуд оставил в силе арест украинца, подозреваемого в шпионаже в Крыму

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Мосгорсуд во вторник признал законным арест задержанного в Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко, подозреваемого в шпионаже по заданию украинских спецслужб, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Давыденко останется под стражей до 11 апреля.
Давыденко задержали в Симферополе. По информации ФСБ, иностранец "целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Росгвардии и в отношении сотрудников ФСБ".