Мосгорсуд оставил в силе арест украинца, подозреваемого в шпионаже в Крыму

Гражданин Украины Константин Давыденко, задержанный сотрудниками ФСБ РФ в Симферополе за шпионаж. 12 февраля 2018

Гражданин Украины Константин Давыденко, задержанный сотрудниками ФСБ РФ в Симферополе за шпионаж. 12 февраля 2018

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Мосгорсуд во вторник признал законным арест задержанного в Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко, подозреваемого в шпионаже по заданию украинских спецслужб, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Лефортовского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения", — говорится в решении суда.

Давыденко останется под стражей до 11 апреля.

Давыденко задержали в Симферополе. По информации ФСБ, иностранец "целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Росгвардии и в отношении сотрудников ФСБ".