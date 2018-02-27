При пожаре в общежитии на западе Москвы спасли более 50 человек

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Свыше 50 человек спасены при пожаре в общежитии на западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Ранее сообщалось о пожаре по адресу: улица Кременчугская, дом 9 и эвакуации из горящего здания около 40 человек. В 13.57 пожар был ликвидирован, пострадал один человек.
"Спасен 51 человек", — сказал собеседник агентства.
По его словам, люди в настоящее время размещены в двух автобусах ГУП "Мосгортранс". Пункт временного размещения для жильцов общежития развернут на базе средней школы №97 на улице Артамонова.