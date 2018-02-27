На Урале пьяный мужчина открыл огонь из окна квартиры и ранил прохожего

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев – РИА Новости. Пьяный мужчина в Свердловской области открыл огонь из охотничьего ружья из окна своей квартиры и ранил прохожего, сообщает во вторник региональное СУСК РФ.

По информации управления, инцидент произошел поздно вечером 26 февраля в городе Сухой Лог на улице Гоголя. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Подозреваемому 1982 года рождения уже предъявлено обвинение.

"Обвиняемый… по неустановленной пока причине (предварительно, в приступе белой горячки) произвел из принадлежащего ему охотничьего ружья выстрел в дверь собственной квартиры, после чего — уже из окна своей квартиры – открыл беспорядочную стрельбу, в том числе в сторону припаркованной во дворе автомашины, а также в проходившего во дворе случайного прохожего — мужчину, 1991 года рождения", — уточняет ведомство, добавляя, что всего было произведено порядка 10 выстрелов, в том числе два – в прохожего, получившего ранения головы и туловища.

По данным управления, в ближайшее время судом по ходатайству СК будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Информацию о случившемся РИА Новости подтвердил руководитель пресс-службы свердловского ГУМВД Валерий Горелых. "Жизнь пострадавшего прохожего удалось спасти благодаря своевременно оказанной ему медицинской помощи. При этом противоправные действия стрелявшего из окна своей квартиры дебошира были оперативно пресечены подоспевшими на место сотрудниками территориального отдела полиции. Злоумышленник был сразу же задержан на месте и впоследствии помещён под стражу. Орудие преступления — зарегистрированное охотничье ружьё – изъято", — сказал он, отметив, что и подозреваемый, и пострадавший ранее работали в МВД.