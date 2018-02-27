В Москве ликвидировали пожар в общежитии

Сотрудник МЧС во время пожарно-тактических учений. архивное фото

Сотрудник МЧС во время пожарно-тактических учений. архивное фото

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Пожар в общежитии в Москве, из-за которого были эвакуированы около 40 человек, ликвидирован, есть один пострадавший, сообщается на сайте ГУМЧС РФ по Москве.

Сообщается, что сообщение о пожаре по адресу: ул. Кременчугская, дом 9 поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Москве в 13.11.

"Принятыми мерами в 13 часов 57 минут пожар был ликвидирован", — говорится в сообщении.

По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходил пожар на 11 этаже 17-ти этажного жилого дома. Площадь пожара составила около 50 квадратных метров.

"В ходе проведения разведки и тушения пожара пожарно-спасательными подразделениями были спасены 10 человек, из них 2 детей. К сожалению, имеется пострадавший", — добавляют в МЧС.