В Марий Эл кошка спасла хозяина от гибели при пожаре

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Житель села Виловатово Горномарийского района в Марий Эл избежал гибели при пожаре благодаря своему питомцу: он проснулся из-за того, что на него прыгнула кошка, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным правоохранительных органов, на сообщение о возгорании в частном доме на улице Комсомольской, поступившее вечером в понедельник от местных жителей, выехали три пожарных отделения.

"В момент возникновения пожара в доме находился хозяин – мужчина 1990 года рождения. По его словам, он проснулся от того, что на него прыгнула кошка. Выйти на улицу через дверь было уже невозможно. Молодому человеку пришлось выбираться на свежий воздух через окно", — говорится в сообщении пресс-службы.

По информации МЧС, в результате происшествия дом серьезно поврежден изнутри. Специалисты устанавливают причины пожара.

В пресс-службе ГУ МЧС добавили, что хозяин дома не пострадал, однако не уточнили, пострадала ли кошка.