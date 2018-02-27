В Курске неизвестный пытался зарезать студента из Нигерии

ВОРОНЕЖ, 27 фев — РИА Новости. Студент из Нигерии был госпитализирован в Курске после того, как неизвестный ранил его ножом в шею, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 25 февраля 2018 года около дома 99 "Б" по улице Ленина.

"Неизвестный молодой человек нанес ножом колото-резаную рану в области шеи 21-летнему гражданину республики Нигерия — студенту 5-го курса Курского государственного медицинского университета, после чего скрылся с места преступления", — говорится в сообщении.

Как информирует следствие, очевидцы случившегося вызвали бригаду "скорой", иностранца доставили в городскую клиническую больницу №4, где прооперировали. На данный момент состояние пострадавшего оценивается как среднетяжелое.

По факту случившегося возбуждено дело о покушении на убийство. Следователи устанавливают обстоятельства преступления и личность лица, его совершившего, добавили в СК.