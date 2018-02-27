В Башкирии две фуры загорелись после столкновения на федеральной трассе

УФА, 27 фев – РИА Новости. Две фуры горят после столкновения на федеральной трассе М-5 в Башкирии, погибли три человека, сообщили в управлении ГИБДД по региону.

По данным ведомства, на трассе М-5 автодороги Самара-Уфа-Челябинск вблизи башкирского города Октябрьский столкнулись и загорелись два большегрузных автомобиля.

"По предварительным данным, погибли три человека. На месте происшествия работают полиция, пожарные и медики. На данном участке перекрыто движение, организован объезд с 1280-го по 1289-й километр, через город Октябрьский", — сообщает региональное ГИБДД.

"Подробности происшествия уточняются, в настоящее время к фурам близко подойти невозможно, они горят", — сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Во вторник с утра на территории Башкирии шел обильный снег, дорожное полотно на трассах местами занесено.