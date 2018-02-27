Энергетики устранили аварию на востоке Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Авария в энергосетях на востоке Крыма полностью устранена, электроснабжение потребителей восстановлено, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

Ранее сообщалось, что в результате срабатывания противоаварийной автоматики частично были обесточены Феодосия, Керчь, Ленинский и Кировский районы.

"Энергоснабжение полностью восстановлено", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, энергоснабжение в результате срабатывания противоаварийной автоматики кратковременно и частично были прекращено на востоке Крыма после полудня на 12 минут.

Ранее ГУМЧС России по Крыму сообщило, что южный циклон на этой неделе приведет к ухудшению погодных условий в Крыму. Со вторника по четверг ожидаются снегопады, метель, гололедица и гололед, сопровождающиеся сильным ветром.