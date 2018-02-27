Источник сообщил о возгорании в здании общежития на западе Москвы

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Семнадцатиэтажное здание общежития загорелось во вторник днем на западе Москвы, эвакуированы около 40 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Очаг возгорания в комнате на 11 этаже, площадь пожара составляет порядка 10 квадратных метров", — сказал собеседник агентства, добавив, что из здания уже эвакуированы 36 человек.

Как уточнил РИА Новости представитель столичного главка МЧС, сообщение о пожаре по адресу: улица Кременчугская, дом 9 поступило в 13.11. По предварительной информации, происходит пожар на 11 этаже 17-этажного здания.