Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 27 фев — РИА Новости. Двое пострадавших при взрыве газа в селе Автуры в Чечне помещены в реанимацию грозненской городской больницы №4, состояние еще восьми раненых, в том числе детей, не вызывает опасений, сообщил РИА Новости во вторник заведующий ожоговым отделением медучреждения Рустам Элимбаев.

Во вторник в частном доме в селе Автуры в Чечне произошел взрыв бытового газа. Пострадали шесть взрослых и четверо детей в возрасте до пяти лет. Они были доставлены в Шалинскую центральную районную больницу. Шестерых перевезли в ожоговое отделение городской больницы №4 Грозного. Состояние всех пострадавших медики оценивают как тяжелое.

"Все десять пострадавших уже доставлены в ожоговое отделение нашей больницы из Шалинской районной больницы. Двое взрослых – мужчина и женщина, находятся в реанимации, у них ожоги 35 и 40%", — уточнил Элимбаев. По его словам, медики намерены связаться с коллегами из ожогового центра в Нижнем Новгороде для обсуждения вопроса транспортировки пострадавших, вопрос будет решаться завтра.

Состояние остальных, в том числе и детей, не вызывает опасений, отметил он. По словам Элимбаева, у одного из пострадавших детей ожог 11% поверхности тела.

"Это тяжелая ситуация, но я надеюсь, что завтра, когда пройдет ожоговый шок, они пойдут на поправку", — отметил Элимбаев.

В настоящее время на месте происшествия силами экстренных служб при поддержке МВД ведутся аварийно-спасательные работы. Газоснабжение в районе ЧП отключено. В региональном управлении СК РФ по Чечне РИА Новости сообщили, что следователи начали доследственную проверку по факту взрыва газа.

Как ранее сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики, при взрыве возгорания не последовало. В кирпичном одноэтажном доме повреждены остекление и двери.