ПЯТИГОРСК, 27 фев — РИА Новости. Полицейский получил ножевое ранение, вмешавшись в семейный конфликт в Северной Осетии, сообщает следственное управление СК РФ по республике.

"По версии следствия, 16 февраля после обеда в селе Дзуарикау у обвиняемого, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, произошел семейный конфликт. Прибывший на место сотрудник полиции попытался пресечь противоправные действия. Но подозреваемый проигнорировал его требования и бросился с ножом на своего сына", — говорится в сообщении.

Полицейский сумел помешать ему, но при этом сам был ранен, получив проникающее ранение в область грудной клетки. "После этого обвиняемый попытался напасть с ножом на другого полицейского. Однако сотрудник полиции, применив табельное оружие, задержал мужчину, причинив ему огнестрельное ранение правого бедра. Сотруднику полиции и задержанному сразу была оказана медицинская помощь и их жизни ничего не угрожает", — добавили в ведомстве.

По ходатайству следственных органов судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Применение насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", отмечено в сообщении.