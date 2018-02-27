На нефтебазе в Ингушетии произошел пожар

НАЛЬЧИК, 27 фев – РИА Новости. Два резервуара для хранения мазута загорелись днем во вторник на нефтебазе в городе Карабулак в Ингушетии, пожарные оперативно ликвидировали пожар, при этом никто не пострадал, сообщили РИА Новости в региональном ГУМЧС.

"В 12.12 мск во вторник поступило сообщение, что в городе Карабулак по улице Промысловая произошло возгорание на территории нефтебазы. Горели два резервуара для хранения мазута общим объемом 8 тонн", — сказал собеседник агентства.

По его данным, в 12.41 мск пожар был ликвидирован. "В результате возгорания никто не пострадал", — отметили в ГУМЧС.

Причины пожара устанавливаются.