Авария частично обесточила восток Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. В результате срабатывания противоаварийной автоматики частично обесточены крупные населенные пункты на востоке Крыма, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

"Сработала противоаварийная автоматика, в результате чего частично обесточены Феодосия, Керчь и Ленинский район", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, причины произошедшего устанавливаются. Кроме того, как отметила собеседница агентства, энергоснабжение также отчасти нарушено в Кировском районе.

Энергетики устанавливают общее количество обесточенных абонентов.

Ранее ГУМЧС России по Крыму сообщило, что южный циклон на этой неделе приведет к ухудшению погодных условий в Крыму. Со вторника по четверг ожидаются снегопады, метель, гололедица и гололед, сопровождающиеся сильным ветром.

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