На Ямале детский автобус столкнулся с иномаркой

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 фев — РИА Новости. Автобус, в котором находились 25 детей, столкнулся с иномаркой на перекрестке в Новом Уренгое (ЯНАО), никто не пострадал, сообщила пресс-служба окружного управления МВД.

Авария произошла утром во вторник на регулируемом перекрестке, отметили в ведомстве.

"Мужчина 1963 года рождения, управляя автомобилем марки Honda… проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего допустил столкновение с автобусом ПАЗ, движущимся на зеленый сигнал светофора, в котором находились 25 детей-пассажиров. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал", — заявили в УМВД.

В полиции добавили, что по данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

По информации окружной телекомпании "Ямал-Регион", воспитанники детского сада находились в автобусе во время обзорной экскурсии по городу, они были пристегнуты ремнями безопасности, при этом обе машины двигались на низкой скорости.