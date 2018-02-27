В деле о гибели младенца при ЧП в Пулково появился новый обвиняемый

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Исполняющему обязанности руководителя службы спецтранспорта аэропорта Пулково предъявлено обвинение в некачественном ремонте транспортного оборудования и выпуске его в эксплуатацию в связи с гибелью младенца при обрушении трапа, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что следователи сняли подозрения в причастности к гибели полуторагодовалого ребенка в результате обрушения трапа в Пулково с руководителя службы спецтранспорта аэропорта Валентина Чернаенко, под подозрением оказался его заместитель Алексей Шаньгин.

"Исполняющему обязанности руководителя службы спецтранспорта ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" предъявлено обвинение в совершении преступления… "недоброкачественный ремонт транспортных средств, а равно выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств", — говорится в сообщении.

Отмечалось, что вечером 28 сентября прошлого года при выходе пассажиров из самолета, прибывшего из Москвы, обрушился выдвижной пролет самоходного пассажирского трапа, в результате женщина с полуторагодовалой внучкой упали с высоты более трех метров. Обе они были госпитализированы, впоследствии девочка скончалась в больнице. По факту ЧП было возбуждено три уголовных дела.