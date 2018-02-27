В СК рассказали о семье подростка из Сибири, умершего от трех бутылок водки

КРАСНОЯРСК, 27 фев — РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток из Красноярского края, который скончался после того, как в День защитника Отечества выпил с двумя младшими приятелями три бутылки водки, был из хорошей семьи и на тот момент гостил в деревне у родственников, сообщила во вторник РИА Новости официальный представитель ГСУСК по региону Ольга Шаманская.

Ранее в Telegram-канале СК РФ сообщалось, что 23 февраля в деревне Гудково 16-летний подросток вместе с двумя 14-летними приятелям выпил литр водки, после чего он купил еще бутылку, которую выпил один. Друзья довели пьяного подростка до дома, а на следующее утро его обнаружили уже без признаков жизни, отмечалось в сообщении.

"Сам подросток из города Назарово, он учился в школе. Из очень хорошей семьи. Один из его друзей — его родственник. Они приехали в деревню в гости на праздники", — рассказала Шаманская.

В настоящее время следователи решают, есть ли в произошедшем состав преступления.