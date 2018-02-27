В Брянске задержали банду "черных копателей"

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Федеральная служба безопасности России задержала в Брянске "черных копателей", вырывших в местах боев 21 "ствол", гранаты, мины и взрывчатку, сообщает спецслужба во вторник.

"Пресечена деятельность членов региональной преступной группы, причастной к незаконному обороту средств поражения в ЦФО и организации нелегальных мастерских по изготовлению и модернизации оружия",- говорится в сообщении.

В феврале в Брянске задержали организатора криминального бизнеса и трех его сообщников, проводивших раскопки в местах боевых действий времен Великой Отечественной войны в поисках стрелкового оружия.

Силовики изъяли 21 "ствол" (два пистолета-пулемета, 14 пистолетов и револьверов, пять карабинов, винтовок и ружей), свыше 100 запчастей к оружию, четыре глушителя.

Кроме того, обнаружены минометные мины калибром 50 миллиметров, ручные осколочные гранаты, электродетонаторы, два килограмма взрывчатых веществ, более трех тысяч патронов различного калибра.

"Прекращена деятельность двух подпольных мастерских по модернизации огнестрельного оружия и изготовлению боеприпасов", — подчеркивается в сообщении.

На кадрах оперативной съемки, обнародованной ФСБ, показан изъятый арсенал. В него входили, в частности, пистолет-пулемет Судаева, пистолет системы "Люгер" ("Парабеллум"), гранаты Ф-1.

Расследование продолжается, возбуждено уголовное дело.